Нікого не тримаємо у рабстві, – президент Дніпра-1 про інтерес до Довбика

Артем Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ у першій частині сезону. Президент Дніпра-1 Юрій Береза розповів про плани нападника і потенційний перехід у Європу.

Береза: Артем гідний грати у Європі

Дніпровський клуб розраховує на Довбика у другій частині сезону УПЛ. Однак президент команди Юрій Береза запевнив, що у клубі готові відпустити будь-якого гравця, якщо на нього поступить пропозиція.

Оце так Артем Довбик – найкращий гравець УПЛ у 2021 році

Президент Дніпра-1 не лукавить, що він дуже б хотів, щоб Довбик якомога довше виступав у футболці Дніпра-1. На його думку, перехід у європейський чемпіонат буде корисним, як для Артема, так і для збірної України.

Вважаю, що Артем гідний грати у європейських чемпіонатах. Зараз ми будуємо команду і, звичайно, нам хотілося б, щоб Довбик залишився. Однак ми розуміємо, що на користь національної збірної України було б краще, щоб Артем продовжив кар'єру за кордоном. Але у нього ще два роки контракту із Дніпром-1,

– сказав президент клубу з Дніпра-1.

Нагадаємо, що сам футболіст не хоче переходити в один із українських грандів – Динамо чи Шахтар.

Кар'єра Довбика у Дніпрі-1

Футболіст перебуває у структурі Дніпра з 2015 року.

Артем Довбик став справжнім лідером дніпровського клубу.

Нападник завершив першу частину сезону-2021/2022 в УПЛ на першому місці у гонці бомбардирів. Форварда випередив динамівця Віктора Циганкова. У 17-ти матчах Артем наколотив 14 голів.