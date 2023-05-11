Добряче провинився: ексгравця Динамо дискваліфікували на рік та позбавили чемпіонства команду

Нікіта Корзун наламав дров у своїй останній команді. Опорний півзахисник понесе відповідне покарання.

У чемпіонаті Білорусі з футболу виник серйозний скандал. Нікіту Корзуна на рік часу відсторонили від футболу за участь у договірних матчах.

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Карати так, аби більше такого не провернули

Контрольно-дисциплінарний комітет "Асоціації Білоруська федерація футбол" ухвалив рішення щодо справи про договірні матчі внутрішнього чемпіонату. Таким чином і покарали півзахисника солігорського Шахтаря Нікіту Корзуна, Ексгравець Динамо отримав річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 11-и тисяч білоруських рублів.

Не тільки футболіст потрапив під санкції, під гарячу руку потрапив і його колектив Шахтар Солігорськ, який свого часу очолював Юрій Вернидуб. "Гірників" вирішили покарати максимально жорстко, тому клуб позбавили чемпіонства-2022, а також 30 очок у наступному розіграші чемпіонату та ще й 20 очок після першого покарального сезону. Бонусом Шахтарю вирішили вліпити штраф в 370 тисяч білоруських рублів.

До речі. Покараннями також не обділили такі клуби, Енергетик-БГУ (позбавлення срібних медалей, штраф на 20 очок в наступному сезоні і на 10 – через сезон) та Белшина (штраф у 10 очок на наступний сезон та на 5 – у через сезон).

Нікіта Корзун в Динамо