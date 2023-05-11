У чемпіонаті Білорусі з футболу виник серйозний скандал. Нікіту Корзуна на рік часу відсторонили від футболу за участь у договірних матчах.
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Карати так, аби більше такого не провернули
Контрольно-дисциплінарний комітет "Асоціації Білоруська федерація футбол" ухвалив рішення щодо справи про договірні матчі внутрішнього чемпіонату. Таким чином і покарали півзахисника солігорського Шахтаря Нікіту Корзуна, Ексгравець Динамо отримав річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 11-и тисяч білоруських рублів.
Не тільки футболіст потрапив під санкції, під гарячу руку потрапив і його колектив Шахтар Солігорськ, який свого часу очолював Юрій Вернидуб. "Гірників" вирішили покарати максимально жорстко, тому клуб позбавили чемпіонства-2022, а також 30 очок у наступному розіграші чемпіонату та ще й 20 очок після першого покарального сезону. Бонусом Шахтарю вирішили вліпити штраф в 370 тисяч білоруських рублів.
Нікіта Корзун в Динамо
- Білоруський півзахисник, якому приписували великі перспективи, приєднався до київського Динамо з мінського у 2016-му році за 700 тисяч євро.
- У сезоні-2015/2016 вийшов на поле тільки в останньому матчі першості, в якому відзначився гольовою передачею. У другій половині 2016-го року стало частіше з'являтися у складі. Проте на початку 2017-го роки знову втратив місце в основі і виступав за молодіжний склад. У першій половині сезону-2017/2018, коли команду очолив інший земляк Нікіти Олександр Хацкевич, тому Корзун знову став потрапляти до складу, проте у 2018 році перестав з'являтися на полі.
- Після закінчення сезону Динамо виставило Корзуна на трансфер, і в липні 2018 роки півзахисник на правах оренди повернувся в мінське Динамо. Після завершення тимчасової згоди не потрапив до складу киян на закордонний збір і незабаром був відданий в оренду до саудівського клубу Аль-Фатех, а згодом Корзун тимчасово перейшов у Вілафранкенше з другого дивізіону в Португалії. У 2020-му півзахисник остаточно повернувся до Білорусі, перейшовши у Шахтар Солігорськ.