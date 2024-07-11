Новий легіонер в Україні: Колос підписав ексгравця молодіжної збірної Грузії

Колос з Ковалівки закінчив минулий чемпіонат України на 11 місці. Клуб активно працює на трансферному ринку, щоб поборотись за вищі місця та право грати в єврокубках.

Сьогодні, 11 липня, ковалівський Колос офіційно повідомив про трансфер грузинського півзахисника Ніки Гагнідзе. Вартість гравця та особистий контракт ковалівці не повідомляли.

Читате також Поповнення в збірній не буде: УАФ спростувала натуралізацію легіонера Шахтаря

Хто такий Ніка Гагнідзе

Грузинський півзахисник виступав за Ділу з міста Горі. В 2022 році гравець виступав на правах оренди в турецькому Умранієспорі. В цьому році зіграв за Ділу в чемпіонаті Грузії 15 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 6 гольових передач. Також Ніка став кращим гравцем в першому колі грузинського чемпіонату.

Колос покинули 2 гравці – це захисник Олександр Чорноморець та хавбек Андрій Богданов. Клуб вирішив не продовжувати контракт з футболістами.

За юнацьку (U-19) та молодіжну (U-21) збірні Ніка Гагнідзе у сумі провів 17 матчів.