Сегодня, 11 июля, ковалевский Колос официально сообщил о трансфере грузинского полузащитника Ники Гагнидзе. Стоимость игрока и личный контракт ковалевцы не сообщали.

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Кто такой Ника Гагнидзе

Грузинский полузащитник выступал за Дилу из города Гори. В 2022 году игрок выступал на правах аренды в турецком Умраниеспоре. В этом году сыграл за Дилу в чемпионате Грузии 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. Также Ника стал лучшим игроком в первом круге грузинского чемпионата.

К слову. Колос покинули 2 игрока – это защитник Александр Черноморец и хавбек Андрей Богданов. Клуб решил не продлевать контракт с футболистами.

За юношескую (U-19) и молодежную (U-21) сборные Ника Гагнидзе в сумме провел 17 матчей.