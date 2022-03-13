Ніхто не хоче залишати Україну, адже це – дім, – Романчук про патріотичну позицію своєї сім'ї

Дворазовий призер Олімпіади у Токіо Михайло Романчук розповів іноземним ЗМІ про війну в Україні. Родина титулованого плавця не збирається покидати рідну країну.

Романчук: Я повинен захищати свою країну і себе в басейні

25-річний плавець розповів про патріотичну позицію своєї рідні, яка не збирається покидати Україну у біді. Михайло Романчук пропонував сім'ї виїхати у безпечне місце за кордон, але отримав відмову.

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Олімпійський призер складно переживає часи війни в Україні. Його батько та тренер записались у службу, щоб захищати рідну країну від російської орди, яка 24 лютого розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Я не можу описати свій стан, але це дійсно важкі часи. Я говорив мамі, сестрі і іншим членам сім'ї, що варто виїхати. Але ніхто не хоче залишати Україну, адже це – дім, і вони будуть його захищати. З цієї причини мій батько і мій тренер записалися на службу, щоб оборонятися. Я відчуваю, що я повинен захищати свою країну і себе в басейні. Це головне, чим я можу займатися і краще, що у мене виходить,

– сказав Михайло Романчук.

Нагадаємо, що Романчук є уродженцем Рівного, де мешкає його родина.