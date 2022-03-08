Про свого батька плавець Михайло Романчук розповів у інстаграмі.

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"Ти завжди був, є і будеш справжнім прикладом для мене. Пишаюсь тобою. До скорої зустрічі, тату", – написав він.

До слова. Батько чемпіона – Михайло Романчук-старший – тренер з легкої атлетики, мешкає з сім'єю у Рівному.

Головні досягнення Романчука

25-річний українець влітку 2021 року здобув дві медалі на Олімпійських іграх. У запливі на 800 метрів вільним стилем Михайло взяв "бронзу".

У коронній для себе дистанції 1500 метрів Романчук здобув "срібло".

Михайло також чемпіон світу 2018 року на короткій воді (1500 метрів). Українець – багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів Європи.

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