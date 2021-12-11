Ніхто не хоче програвати у дербі, – Шевченко прокоментував чергову поразку Дженоа

11 грудня 2021 , 11:40
Читать новость на русском

Джерело:

Football Italia

Наставник італійського Дженоа Андрій Шевченко прокоментував поразку в генуезькому дербі. "Грифони" поступилися Сампдорії.

Шевченко: Ми розчаровані

Шевченко не приховує всього розчарування після чергової поразки на чолі Дженоа. Тренер назвав ключові нюанси матчу.

До теми Перший гол під керівництвом Шевченка врятував Дженоа від розгрому у дербі Генуї: відеоогляд

Ми розчаровані. Ніхто не хоче програвати у дербі. Сподівалися на хороший матч, але швидко пропустили перший гол. Перший тайм ми провели погано, у другому відреагували, але треба було так грати відразу,
– зазначив Шевченко. 

За словами українського фахівця, у "грифонів" був шанс на перемогу. Також він запевнив, що слова власників клубу про майбутні трансфери вселяють неабияку надію. 

"Сьогодні ми побачили справжню реакцію гравців. Ми намагалися щось змінити, і ми мали шанси, але нам потрібно просто вірити в себе і рухатися далі. Слова власників клубу про моє майбутнє та трансферний ринок вселяють впевненість, яка має передатися нашим фанатам. Це важливі знаки", — сказав наставник Дженоа. 

  • Дженоа Андрія Шевченка поступилася Сампдорії з рахунком 1:3.
  • У чотирьох попередніх матчах команда Шевченка зазнала трьох поразок і одного разу зіграли внічию.
  • "Грифони" залишився на передостанньому, 19-му місці Серії А.
  • У вівторок, 14 грудня, Дженоа зіграє проти Салернітани у 1/16 фіналу Кубка Італії.
Автор: Дарина Жданович