Битва за останню путівку до півфіналу Євро-2024: де дивитися матч Нідерланди – Туреччина

У суботу, 6 липня, буде визначено останніх учасників півфіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Закриватиме програму ігрового дня зустріч між збірними Нідерландів та Туреччини.

Гра відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіон". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Нідерланди – Туреччина

На груповому етапі команда Вінченцо Монтелли посіла друге місце у своєму квартеті, поступившись тільки Португалії через поразку в особистій зустрічі. Підопічні ж Кумана здобули 4 очки та вийшли у плей-оф лише з третьої сходинки.

Утім, в 1/8 фіналу вже Нідерланди виглядали більш переконливо, декласувавши Румунію з рахунком 3:0. Турки ж, чи не в найяскравішому матчі турніру переграли Австрію (2:1) з феноменальним сейвом Гюнока на останніх секундах.

Це буде 15-та зустріч між цими збірними. Незначну перевагу мають "помаранчеві", які перемогли у 6 поєдинках, також було зафіксовано 4 нічиїх та стільки ж разів тріумфували "місячні зірки". Баланс голів – 21:14.

Матч Нідерланди – Туреччина буде транслюватися на медіаплатформі MEGOGO. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Зазначимо, що також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах безплатно покажуть два з чотирьох поєдинки чвертьфіналу – зустріч Нідерландів і Туреччини потрапила до цього переліку.

. На сайті 24 Каналу буде проведена онлайн текстова трансляція поєдинку. Окрім цього будуть оперативно опубліковані голи під час гри, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.

Нагадаємо, що 6 липня трішки раніше буде зіграно ще один матч на турнірі. О 19:00 сильнішого визначатимуть Англія та Швейцарія.