Игра состоится в Берлине на "Олимпиаштадион". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Нидерланды – Турция

На групповом этапе команда Винченцо Монтеллы заняла второе место в своем квартете, уступив только Португалии из-за поражения в личной встрече. Подопечные же Кумана набрали 4 очка и вышли в плей-офф только с третьей строчки.

Впрочем, в 1/8 финала уже Нидерланды выглядели более убедительно, деклассировав Румынию со счетом 3:0. Турки же, едва ли не в самом ярком матче турнира переиграли Австрию (2:1) с феноменальным сейвом Гюнока на последних секундах.

Это будет 15-я встреча между этими сборными. Незначительное преимущество имеют "оранжевые", которые победили в 6 поединках, также было зафиксировано 4 ничьих и столько же раз триумфовали "лунные звезды". Баланс голов – 21:14.

Матч Нидерланды – Турция будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Отметим, что также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его региональных каналах бесплатно покажут два из четырех поединков четвертьфинала – встреча Нидерландов и Турции попала в этот перечень.

Справка. На сайте 24 Канала будет проведена онлайн текстовая трансляция поединка. Кроме этого будут оперативно опубликованы голы во время игры, а сразу после финального свистка появится обзор встречи.

Напомним, что 6 июля немного раньше будет сыгран еще один матч на турнире. В 19:00 сильнейшего будут определять Англия и Швейцария.