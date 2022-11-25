Валенсія продовжує запалювати: форвард Еквадора забив Нідерландам свій шостий гол на ЧС – відео

Нападник Фенербахче виходить в одноосібні лідери бомбардирської гонки Мундіалю. Еннер опинився у потрібному місці після удару Еступіньяна.

На чемпіонаті світу 2022 проходить шостий ігровий день. У одному з матчів дня зійшлись лідери квартету А – Нідерланди та Еквадор, пише 24 канал.

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Перший тайм залишився за "помаранчевими". Ранній гол забив Коді Гакпо, який вже вдруге відзначився на цьому Мундіалі. Втім Еквадор взявся за справу ближче до перерви.

В кінці першого тайму відзначився Еступіньян, але його гол скасували через офсайд. Проте вже на четвертій хвилині другого тайму "триколор" зрівняв рахунок.

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Той же Еступіньян бив з кута карного майданчика. Нопперт парирував вистріл, однак скинув м'яч прямо на ногу Валенсії. Еннер без проблем вразив порожні ворота суперника і відновив паритет.

Відео голу Валенсії:

Для форварда Фенербахче це вже третій гол на цьому турнірі. У першому турі дубль Валенсіїдозволив Еквадору виграти у Катару. Всього ж Еннер відзначився вже шістьма голами на Мундіалях (до цього він тричі забив на ЧС-2014).