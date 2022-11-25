Англійці поїхали на турнір одними із головних фаворитів. Загальна вартість гравців "трьох левів" перевищує 1 мільярд доларів!

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Сама ж команда виходила у півфінал минулого ЧС та у фінал останнього Євро. Що ж стосується США, то команда прогресує і має у своєму розпорядженні немало гравців з топ-ліг.

У першому турі Англія розбила Іран, забивши у ворота персів аж шість голів. А ось американці вели гру проти Уельсу, забили у першому таймі, але через необов'язковий пенальті в кінцівці втратили перемогу.

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Матч Англія – США відбудеться на стадіоні "Аль Байт" в Аль-Хорі. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Важливо! Матч Англія – США буде транслюватися в прямому ефірі на платформах "Суспільного": регіональних каналах, сайті "Суспільного" та на "Радіо Промінь" в аудіоформаті. Також онлайн-трансляцію матчу Англія – США проведе платформа Megogo, але доступ до трансляції є лише для підписників.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – США.