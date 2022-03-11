Ні ідеї, ні сенсу, ні тактики, ніх*я, – український коментатор порівняв росіян із біодобривами
Джерело:твітер Віталій Волочай
Відомий український коментатор Віталій v1lat Волочай прокоментував війну в Україні, яку розпочала Росія. Журналіст порівняв російську орду з фашистами.
Волочай: Не варто порівнювати русню з фашистами
Віталій Волочай не стримував емоцій під час порівняння. Він запевнив, що російські війська далекі навіть від ідеології фашистів, які мали план та ідею.
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Він зазначив, що російські окупанти просто безглуздо гатять по мирних жителях та звичайній інфраструктурі українських міст.
Не варто порівнювати русню з фашистами. У фашистів хоч ідея була, а у цього тупорилого і сцикливого стада немає ніх*я. Ні ідеї, ні сенсу, ні тактики, ніх*я. Це тупо біодобриво. Яке підтримує ще 130 мільйонів такого ж біодобрив,
– сказав Волочай.
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