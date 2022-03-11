Волочай: Не варто порівнювати русню з фашистами

Віталій Волочай не стримував емоцій під час порівняння. Він запевнив, що російські війська далекі навіть від ідеології фашистів, які мали план та ідею.

Читайте також Це не війна, а геноцид української нації, – боксер Сіренко про бомбардування Маріуполя

Він зазначив, що російські окупанти просто безглуздо гатять по мирних жителях та звичайній інфраструктурі українських міст.

Не варто порівнювати русню з фашистами. У фашистів хоч ідея була, а у цього тупорилого і сцикливого стада немає ніх*я. Ні ідеї, ні сенсу, ні тактики, ніх*я. Це тупо біодобриво. Яке підтримує ще 130 мільйонів такого ж біодобрив,

– сказав Волочай.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!