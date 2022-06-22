НХЛ підтримала благодійний хокейний фонд із України

Світова спортивна спільнота не перестає стояти на стороні українського спорту, його атлетів та Асоціацій. Цього разу провідна Національна хокейна ліга (НХЛ) підтримала благодійний фонд із України.

Провідна хокейна ліга на стороні України

Найстатусніша хокейна ліга світу зробила заклик на підтримку України. Пресслужба НХЛ виклала на своїй офіційній сторінці в інстаграмі відеоролик, яким закликала допомогти благодійному фонду "Українська хокейна мрія".

До теми В Україні створили благодійний фонд для відновлення хокейної мрії українських дітей

Цей хокейний фонд із України збирає кошти на відбудову пошкоджених льодових арен нашої країни. Мета цього збору – 10 мільйонів доларів.

Благодійний фонд "Українська хокейна мрія" має на меті створити дорожню карту майбутнього для українських дітей, де хокей надає можливості та різноманітний життєвий досвід. Їхня ціль – зібрати 10 мільйонів доларів для реконструкції льодових арен, запуску освітніх програм та просування хокею серед дітей,

– йдеться у публікації.

Перерахувати кошти на благодійний фонд може абсолютно кожен. Достатньо залишити свою пожертву на сайті за посиланням.

Відеоролик від благодійного фонду

Цілі фонду

збереження українського хокею під час війни;

відбудування зруйнованих льодових арен;

налагодження роботи хокейних шкіл;

запуск роботи освітніх програм;

організація дитячих та юнацьких змагань;

популяризація хокею серед дітей.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планувала у мирні часи збудувати 19 нових льодових арен. Їх орієнтовна вартість повинна була скласти 5,4 мільярда гривень.