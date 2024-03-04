"У мене є інстинкт": Нганну розповів, за рахунок чого може перемогти Джошуа

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну несподівано увірвався у світ боксу, провівши конкурентний бій проти Тайсона Ф'юрі. Незабаром зірка ММА вдруге вийде на боксерський ринг.

Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа повністю оговтався після двох несподіваних поразок від Олександра Усика, який забрав у нього пояси WBA, WBO, IBF, IBO. Ей Джей націлений повернути чемпіонські титули, але спочатку йому потрібно здолати ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Читайте також Зірковий боксер, який перед боєм з Джошуа провалив допінг-тест, офіційно виправданий

Нганну вірить у перемогу над Джошуа

Переважна більшість експертів та вболівальників впевнені в перемозі Джошуа. Втім, Нганну вірить у свій тріумф.

У мене немає ніякого бойового досвіду в боксі, на відміну від мого суперника. Мені доведеться використати свій бойовий дух. Нехай у мене немає досвіду, але я вмію битися. У мене є інстинкт і таке інше. Я вірю в себе, – сказав Нганну.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.