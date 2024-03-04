Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа повністю оговтався після двох несподіваних поразок від Олександра Усика, який забрав у нього пояси WBA, WBO, IBF, IBO. Ей Джей націлений повернути чемпіонські титули, але спочатку йому потрібно здолати ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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Нганну вірить у перемогу над Джошуа

Переважна більшість експертів та вболівальників впевнені в перемозі Джошуа. Втім, Нганну вірить у свій тріумф.

У мене немає ніякого бойового досвіду в боксі, на відміну від мого суперника. Мені доведеться використати свій бойовий дух. Нехай у мене немає досвіду, але я вмію битися. У мене є інстинкт і таке інше. Я вірю в себе, – сказав Нганну.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.