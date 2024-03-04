Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа полностью оправился после двух неожиданных поражений от Александра Усика, который забрал у него пояса WBA, WBO, IBF, IBO. Эй Джей нацелен вернуть чемпионские титулы, но сначала ему нужно одолеть экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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Нганну верит в победу над Джошуа

Подавляющее большинство экспертов и болельщиков уверены в победе Джошуа. Впрочем, Нганну верит в свой триумф.

У меня нет никакого боевого опыта в боксе, в отличие от моего соперника. Мне придется использовать свой боевой дух. Пусть у меня нет опыта, но я умею драться. У меня есть инстинкт и так далее. Я верю в себя, – сказал Нганну.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.