Не тільки Усик: ще один боксер наполягає на реванші з Ф'юрі

Наразі британський боксер Тайсон Ф'юрі готується до поєдинку з Олександром Усиком. Допускається, що чемпіона з першого разу визначити не вдасться, у контракті ж умова про реванш.

Однак на Ф'юрі націлився ще один боксер. Йдеться про його попереднього суперника Франсіса Нганну.

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Нганну наполягає на реванші з Ф'юрі

Франсіс Нганну розраховує на реванш. Однак цей бій відбудеться після того, як британець з'ясує стосунки з Олександром Усиком, з яким у британця має бути два бої.

"Реванш з Ф'юрі відбудеться. Поки він битиметься з Усиком, у мене з'явилася можливість вийти на Ентоні Джошуа. Але я чекаю на Ф'юрі після його бою з Усиком. Щоправда, там є шанс, що вони одразу ж проведуть реванш. Але нічого страшного", – сказав Нганну.

Останній бій Ф'юрі

Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. Повідомлялося, що британець отримав два розсічення в бою з ексчемпіоном UFC.

Усик останній бій провів 27 серпня в польському Вроцлаві. Українець нокаутував Даніеля Дюбуа в 9-му раунді і захистив чемпіонські титули.

Бій між Усиком та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.