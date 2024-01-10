Росіянин розповів, що зустрічався з Усиком, коли вони були в аматорському боксі. Сам бій вібвся в Росії.
Дивіться також Боксер, який спарингував з Усиком і Ф'юрі, дав прогноз на їхній бій
Росіянин пригадав бій з Усиком
"Тоді моя вага була всього 83 кілограми. Ніколи не боксував у вазі 90 кг. Ми мали ще один поєдинок серед аматорів. Билися в Росії у вазі 81 кілограм, я переміг Усика в перший день змагань. Ви знаєте Олександра, він дуже добре виконує свою роботу. Що можу сказати – він молодець", – сказав Бетербієв.
Що ж до поєдинку Усик – Ф'юрі, то російський боксер вважає, що перемогу здобуде британець. Однак все залежатиме від підготовки, додав він.
"Перед боєм Усика з Джошуа я казав, що Ентоні переможе. Ставив на нього, бо він справжній важковаговик, а не боксер важкої ваги. У цьому велика різниця. Хто підготується краще – той і переможе. Зараз вважаю, що Ф’юрі здолає Усика, але хто підготується краще – той і переможе", – додав Бетербієв.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
- Бій між Усиком та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Спершу планували провести бій 23 грудня, але він був перенесений, оскільки Ф'юрі потребував більше часу для підготовки після зустрічі з Френсісом Нганну наприкінці жовтня.
- Андеркард бою Усик – Ф'юрі включатиме два видатні поєдинки. Перший бій – між чемпіоном світу IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною з Уельсу та чемпіоном за версією IBO Ентоні Какаче з Північної Ірландії. Другий бій – між колишнім чемпіоном світу в напівважкій вазі Сергієм Ковальовим та непереможним шведом Робіном Сафаром.