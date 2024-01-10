Росіянин розповів, що зустрічався з Усиком, коли вони були в аматорському боксі. Сам бій вібвся в Росії.

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Росіянин пригадав бій з Усиком

"Тоді моя вага була всього 83 кілограми. Ніколи не боксував у вазі 90 кг. Ми мали ще один поєдинок серед аматорів. Билися в Росії у вазі 81 кілограм, я переміг Усика в перший день змагань. Ви знаєте Олександра, він дуже добре виконує свою роботу. Що можу сказати – він молодець", – сказав Бетербієв.

Що ж до поєдинку Усик – Ф'юрі, то російський боксер вважає, що перемогу здобуде британець. Однак все залежатиме від підготовки, додав він.

"Перед боєм Усика з Джошуа я казав, що Ентоні переможе. Ставив на нього, бо він справжній важковаговик, а не боксер важкої ваги. У цьому велика різниця. Хто підготується краще – той і переможе. Зараз вважаю, що Ф’юрі здолає Усика, але хто підготується краще – той і переможе", – додав Бетербієв.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі