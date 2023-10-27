Мова йде про Олександра Захожого, який міг провести свій поєдинок перед боєм Ф'юрі – Нганну. Однак ті суперники, яких йому пропонували, були представниками ворожої країни. Тому український боксер навідріз відмовився від подібних запрошень, пояснивши, що не хоче навіть ділити із ворогом один ринг.

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Захожий: Останні дві були на бій з росіянами, тому я відразу відхиляв їх

Захожий розкрив імена цих двох росіян, з якими йому пропонували провести бій. Одним із них був Арсланбек Махмудов, а інший – Сєргєй Кузьмін. Із останнім Захожому пропонувати побитись у грудні.

Була можливість битися зараз у Саудівській Аравії. І запропонували битися в грудні зі ще одним росіянином, але я сказав, що з будь-ким, але не з росіянами. На грудень пропонували Кузьміна. Другий? Арсланбек Махмудов,

– відповів український боксер.

Бій проти Махмудова міг відбутись в андеркарді поєдинку Ф'юрі – Нганну. Захожий відмовився навіть від кругленького гонорару у розмірі 400 тисяч доларів.

Відзначимо, що Захожий допомагав Френсісу Нганну готуватись до двобою проти Тайсона Ф'юрі, бувши його спаринг-партнером. Це вже далеко не перший такий досвід Олександра. Раніше він був у таборі своїх земляків Олександр Усика та Володимира Кличка.

Слід додати, що у рингсайді бою Ф'юрі – Нганну буде Олександр Усик. Очікується, що саме після поєдинку 28 жовтня оголосять офіційну дату зустрічі за абсолют між Усиком та "Жадібним пузом". 26 жовтня з'явилась інформація, що український чемпіон світу вирушив у Саудівську Аравію, де й поб'ється "Циганський король".

Цікаво! За спиною Олександра Захожого 18 поєдинків на профі-рингу, в усіх із них святкував перемогу (14 із яких були достроковими).