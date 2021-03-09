Неймовірний камбек Барселони, шанс Ювентуса та прохід Ліверпуля: анонс матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 березня, стартують матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відтак визначаться команди, які продовжать боротьбу за трофей, і невдахи турніру. Про шанси кожної з команд – в огляді Спорт 24.

Боруссія (Д) – Севілья. Вівторок, 9 березня, 22:00

Перший матч – 3:2

Боруссія – команда. яка може сама створити собі проблеми, і сама їх здолати. Так вдається не завжди, але сумувати на матчах "джемів" не доведеться. Це довів і матч проти Севільї, де команда перемогла, а Голанд оформив дубль.

Нападник оформив дубль і в матчі проти Баварії в чемпіонаті. От тільки на його два голи в мюнхенців знайшлася більш грізна відповідь – Левандовські оформив хет-трик, ще один гол забив Горетцка.

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Але в Севільї ще гірша ситуація – після матчу проти Боруссії команда виграла гру проти Осасуни, після чого тричі поспіль програла. Двічі – Барселоні. При чому поступилася команда у півфіналі Кубка Іспанії після домашньої перемоги 2:0 в першому матчі.

Такий розклад робить Боруссію не те щоб фаворитом матчу. Але шанси на прохід у наступний раунд у німецької команди значно вищі.

Ювентус – Порту. Вівторок, 9 березня, 22:00

Перший матч – 2:1

Перемога Боруссії – 2,23Нічия – 3,65Перемога Севільї – 3,35Прохід Боруссії – 1,17Прохід Севільї – 6,4

Результат першого матчу в Португалії став до певної міри несподіванкою. Особливо зважаючи на те, що до голів у ворота Ювентуса призвели грубі помилки в захисті. Але попереду матч в Турині, і на своєму стадіоні "стара сеньйора" залишається грізною силою. Та й забитий гол на виїзді в такій парі значно полегшує роботу ком

Проблемою для туринців може стати відсутність ряду ключових гравців – Данілу, Бентанкура, Де Лігта та Дібали.

Перемога Ювентуса – 1,46Нічия – 4,8Перемога Порту – 7,2Прохід Ювентуса – 1,56Прохід Порту – 2,58

Але поразка в першому матчі похитнула шанси Ювентуса здобути перемогу в Лізі чемпіонів. У букмекерській компанії Favbet шанс італійської команди здобути трофей оцінили коефіцієнтом 18.

ПСЖ – Барселона. Середа, 10 березня, 22:00

Перший матч 4:1

Цей матч очікується чи не найбільше на стадії 1/8 фіналу. Все через результат першого матчу, в якому Барселона була розгромлена вдома 1:4. Мбаппе у цьому матчі оформив хет-трик, а "блаугранас" зуміла відповісти лише голом Мессі з пенальті.

У 2017 році Барселона зуміла пройти ПСЖ після поразки 4:0 в першому матчі. Але тоді команда програла в Парижі, а вже вдома здійснила неймовірний камбек 6:1. Цього разу як мінімум чотири рази треба забивати на виїзді. І не пропускати, з чим в Барселоні іноді виникає проблема. Хоча після цієї поразки за п'ять матчів "синьо-гранатові" пропустили лише один раз ві Кадіса, а останні чотири матчі виграли, не пропустивши жодного разу.

Але й ПСЖ теж славиться своїм нападом, вигравши три останні матчі із загальним рахунком 8:0. І лише поразка від Монако в домашньому матчі дещо "вибивається" із загальної колії.

Перемога ПСЖ – 2,34Нічия – 4,05Перемога Барселони – 2,81Прохід Барселони – 19

Варто додати, що після перемоги в першому матчі, букмекери перестали приймати ставки на прохід ПСЖ у чвертьфінал.

Щодо шансів паризького клубу перемогти в Лізі чемпіонів, то він оцінений коефіцієнтом 6,2. Барселона серед головних аутсайдерів – коефіцієнт 121 на їх перемогу в турнірі. Більший коефіцієнт лише на Лаціо, який програв Баварії в домашньому матчі з аналогічним рахунком 1:4 – 401.

Ліверпуль – РБ Лейпциг. Середа, 10 березня, 22:00

Перший матч 2:0.

Ліверпуль зазнає краху – команда програла шість поспіль матчів на домашньому стадіоні, що не було з нею ніколи в історії. "Червоні" вже вибули з боротьби за чемпіонство в Англії. Тож чи не єдиний шанс на трофей – Ліга чемпіонів. Тут справа поки йде не так критично. Перший матч проти РБ Лейпциг вони виграли 2:0. Правда цей матч відбувся не в Німеччині, а в Будапешті через карантин. Тут же відбудеться і матч-відповідь.

Щодо "червоних биків", то команда потужно виглядає в чемпіонаті Німеччини – шість поспіль перемог в Бундеслізі та боротьба за чемпіонство. Але на міжнародному рівні цього мало.

Перемога Ліверпуля – 2,42Нічия – 3,7Перемога РБ Лейпциг – 3,05Прохід Ліверпуля – 1,15Прохід Порту – 7,1

Попри те, що РБ Лейпциг програв лише 0:2 в першому матчі, та й друга гра відбудеться на нейтральному полі, їх шанс тріумфувати в Лізі чемпіонів доволі мізерний – коефіцієнт 121. Ліверпуль же отримав коефіцієнт 7,5, що є четвертим серед всіх команд.