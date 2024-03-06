Гравці обох команд були шоковані: в Чилі футболіст забив неймовірний автогол – відео курйозу

У чилійській Прімері B наприкінці лютого стартував новий сезон. Уже в матчі другого туру був забитий м'яч, який претендуватиме на звання автогола року в чемпіонаті.

Універсідад де Консепсьйон на своєму полі приймав Сан-Маркос де Аріку. Гра закінчилася з рахунком 1:3 на користь гостей, пише 24 Канал.

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Вимкнулися з епізоду

Попри статус команд, кадри з матчу облетіли мережею весь світ. Він запам’ятався неймовірним автоголом гостей наприкінці першого тайму.

На 44-й хвилині за рахунку 0:1 футболісти Універсідад де Консепсьйон провели атаку, яка, здавалося, закінчилася кутовим, але за мить фанати господарів уже святкували взяття воріт.

Гравець Універсідад де Консепсьйон робив простріл у карний майданчик гостей, де Даніель Вісенсіо намагався нейтралізувати загрозу. Він зіграв надійно й у стрибку блокував передачу, проте м’яч пролетів по неймовірній траєкторії та по-зрадницьки опустився в сітку воріт, шокувавши всіх присутніх, а особливо гостей, які не очікували такого повороту та передчасно вимкнулися з епізоду.

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