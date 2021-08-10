Неймар відреагував на перехід Мессі у ПСЖ
10 серпня 2021 , 17:31Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Неймара
Найвидатніший футболіст усіх часів Ліонель Мессі переходить у французький ПСЖ. На переїзд Мессі з Іспанії у Францію відреагував гравець ПСЖ Неймар.
Знову разом
Нападник ПСЖ Неймар поділився емоціями від переходу Ліонеля Мессі у паризький клуб.
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Знову разом, – написав Неймар у сторіс в інстаграмі. Бразилець опублікував відео спільної гри з Мессі у Барселоні.
Скриншот
Бразилець грав за "блауграну" з 2013 до 2017 року.
Що відомо про перехід Мессі у ПСЖ
- 34-річний Мессі влітку 2021 року став вільним агентом, адже у нього закінчився контракт з Барселоною. Очікувалося, що сторони укладуть нову угоду.
- Та несподівано 5 серпня Барселона повідомила, що не підпише контракт з Мессі. Слід зауважити, що Барселона та Мессі хотіли укласти нову угоду.
- Однак на заваді контракту стали правила Ла Ліги. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, то ризикувала б збанкрутувати.
- Відразу декілька клубів пропонували Мессі контракт. Та аргентинець зупинив свій вибір на ПСЖ.