Неймар відреагував на перехід Мессі у ПСЖ

10 серпня 2021 , 17:31
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Джерело:

інстаграм Неймара

Найвидатніший футболіст усіх часів Ліонель Мессі переходить у французький ПСЖ. На переїзд Мессі з Іспанії у Францію відреагував гравець ПСЖ Неймар.

Знову разом

Нападник ПСЖ Неймар поділився емоціями від переходу Ліонеля Мессі у паризький клуб.

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Знову разом, – написав Неймар у сторіс в інстаграмі. Бразилець опублікував відео спільної гри з Мессі у Барселоні.


Скриншот

Бразилець грав за "блауграну" з 2013 до 2017 року.

Що відомо про перехід Мессі у ПСЖ

  • 34-річний Мессі влітку 2021 року став вільним агентом, адже у нього закінчився контракт з Барселоною. Очікувалося, що сторони укладуть нову угоду.
  • Та несподівано 5 серпня Барселона повідомила, що не підпише контракт з Мессі. Слід зауважити, що Барселона та Мессі хотіли укласти нову угоду.
  • Однак на заваді контракту стали правила Ла Ліги. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, то ризикувала б збанкрутувати.
  • Відразу декілька клубів пропонували Мессі контракт. Та аргентинець зупинив свій вибір на ПСЖ.
Автор: Михайло Гема