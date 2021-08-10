Неймар відреагував на перехід Мессі у ПСЖ

Найвидатніший футболіст усіх часів Ліонель Мессі переходить у французький ПСЖ. На переїзд Мессі з Іспанії у Францію відреагував гравець ПСЖ Неймар.

Знову разом

Нападник ПСЖ Неймар поділився емоціями від переходу Ліонеля Мессі у паризький клуб.

Дізнайтесь більше Мессі перейшов в ПСЖ

Знову разом, – написав Неймар у сторіс в інстаграмі. Бразилець опублікував відео спільної гри з Мессі у Барселоні.



Скриншот

Бразилець грав за "блауграну" з 2013 до 2017 року.

Що відомо про перехід Мессі у ПСЖ