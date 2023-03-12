Марсель – Страсбург 2:2

Голи: Мбемба, 49, Санчес, 76 (пен) – Аолу, 88, 89.

У чемпіонаті Франції підійшов до завершення 27 тур Ліги 1. На вечір неділі була винесена дуель команд з українцями у складі – Марсель приймав Страсбург, пише 24 канал.

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Провансальці все ще мають надію нав'язати ПСЖ боротьбу за чемпіонство. У свою чергу підопічні Антонетті чіпляються за виживання. З перших хвилин на полі з'явився лише Руслан Маліновський, тоді як Едуард Соболь залишився у запасі.

Гра йшла не за сценарієм фаворита. У першому таймі Олімпік не тільки віддав ініціативу Страсбургу, а ще і жодного разу не пробив у ствір воріт опонента.

Марсель виходить вперед завдяки Маліновському

До того ж, з 29 хвилини господарі грали у меншості, адже суддя показав пряму червону Балерді за зрив виходу сам-на-сам. У другому таймі поєдинок заспокоївся, а повернути його у потрібне русло Марселю допоміг Маліновський.

Одразу після перерви підопічні Тудора заробили небезпечний штрафний. Руслан потужно низом пробив у дальній кут і воротар ледь відбив м'яч. Втім першим на добиванні опинився захисник Марселя Мбемба, який і добив снаряд у сітку.

Для зміни малюнку гри Антонетті провів низку замін, в тому числі випустив Соболя на 67 хвилині. Втім зовсім скоро Марсель знайшов момент збільшити перевагу. Під час подачі кутового захисник Страсбурга притримав Санчеса і сам чилієць точно пробив з позначки.

Неймовірний камбек Страсбурга

Коли здавалось, що Марсель закрив гру, гості з Ельзаса несподівано вибухнули, зрівнявши рахунок протягом двох хвилин. Героєм кінцівки став хавбек Аолу. Спочатку івуарієць замкнув подачу з кутового, перекинувши воротаря господарів.

А вже за хвилину Жан-Юд відважився на відчайдушний постріл метрів з 25-ти. М'яч ефектно залетів під перекладину. Страсбург намагався на куражі провести і третій, але шокований Марсель все ж втримав нічию.

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Підопічні Тудора можуть прощатися із надіями на золото, адже відстань від ПСЖ складає аж 10 балів. При цьому команді Маліновського ще слід поборотися за здобуття прямої путівки в ЛЧ.

Відстань від Ланса та Монако складає всього 2 та 5 очок відповідно. У свою чергу Страсбург залишається у рятівній зоні (15 місце), але зону вильоту випереджає лише завдяки різниці м'ячів.

Відеоогляд матчу Марсель – Страсбург: