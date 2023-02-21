Трансфер бразильського футболіста групи атаки розцінюють у 70 – 80 мільйонів євро. Але висока зарплата та не надто зразкова поведінка Неймара може зірвати ймовірний перехід.

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Цікава пропозиція "мерсисайдцям"

Керівництво Ліверпуля не може стільки платити бразильцю, аби задовольнити його високі фінансові забаганки. Також "мерсисайдці" бояться, що прихід Неймара може зруйнувати і без того не дуже гарну атмосферу у команді, яка вирує через невдалий сезон.

До слова. За даними Transfermarkt, вартість Неймара оцінена у 75 мільйонів євро. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до кінця червня 2025 року. Також в угоді є опція пролонгації співпраці з футболістом ще на один рік.

Неймар міг би закрити позицію лівого вінгера, на якій раніше у Ліверпулі виступав колишній лідер команди Садіо Мане, який перебрався у мюнхенську Баварію.

Ліверпуль переживає не найкращі часи. Команда Юргена Клоппа з 35 очками йде лише на 8-му місці у турнірній таблиці АПЛ. "Мерсисайдці" 21 лютого зіграють свій перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти мадридського Реала. Перша зустріч для Ліверпуля буде домашньою.

Також у ЗМІ була інформація про перемовини між Челсі та ПСЖ щодо можливого переходу Неймара.

У поточному сезоні бразилець провів за парижан 29 матчів, у яких наколотив 18 голів та віддав 17 асистів. У попередньому поєдинку Ліги 1 проти Лілля Неймар отримав моторошну травму, через яку може пропустити певний відрізок часу. Є ще надії, що зірковий футболіст, який розтягнув гомілковостопний суглоб, відновиться до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Перша зустріч між цими клубами закінчилась на користь німецької команди – 0:1.

Наступній два матчі Неймар повинен пропустити через травму. А це будуть ігри проти Марселя та Нанта у рамках французької першості.