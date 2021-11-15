Невже це все: Роджер Федерер вдруге поспіль пропустить Australian Open
Джерело:BBC Sport
Ікона світового тенісу Роджер Федерер другий сезон поспіль ризикує пропустити один з найбільших турнірів – Australian Open. Швейцарський тенісист не встигає відновитися від травми.
Федерер відновлюється від травми
Іван Любичич, тренер Федерера, прокоментував ймовірність участі тенісиста в Australian Open-2022. За словами хорвата, у Федерера зовсім мало шансів виступити у Мельбурні.
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Думаю, шансів дуже мало. Він поки що відновлюється, і я його знаю – якщо він грає турнір, то хоче його виграти та виступати на всі 100%. Тож участь в Australian Open малоймовірна,
– сказав Любичич.
Тренер Федерера розповів, що відновлення після травми займає більше часу. Разом з тим, Любичич запевнив, що Федерер ще не планує завершувати кар'єру й не прийме це рішення спонтанно.
"Йому 40 років, тож треба мати терпіння. Відновлення вже відбувається не так швидко, як раніше. Ми з ним розмовляли, і я можу запевнити вас – він хоче повернутися у теніс. А коли він вирішить завершити кар'єру, відхід не буде раптовим", – резюмував фахівець.
Що відомо про травму Федерера
- 40-річний Федерер травмував коліно на Australian Open у 2019 році. Попри ушкодження тенісист відіграв весь півфінальний поєдинок проти Новака Джоковича. Швейцарець ніколи не завершував матчі достроково.
- Через травму Федереру зробили операцію й повернення швейцарця планували влітку 2019-го. Проте тенісисту знову довелося перенести операцію, через яку він вперше з 1998 року пропустив Australian Open.
- У 2021 році Федерер нарешті повернувся, але не виграв жодного турніру. Роджеру вдалося дійти до чвертьфіналів Ролан Гаррос та Вімблдону. У Парижі швейцарець відмовився від гри в 1/4 фіналу, а в Лондоні зазнав болючої поразки.
- Після цього Федереру втретє зробили операцію. Наразі він відновлюється від ушкодження.