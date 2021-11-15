Невже це все: Роджер Федерер вдруге поспіль пропустить Australian Open

Ікона світового тенісу Роджер Федерер другий сезон поспіль ризикує пропустити один з найбільших турнірів – Australian Open. Швейцарський тенісист не встигає відновитися від травми.

Федерер відновлюється від травми

Іван Любичич, тренер Федерера, прокоментував ймовірність участі тенісиста в Australian Open-2022. За словами хорвата, у Федерера зовсім мало шансів виступити у Мельбурні.

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Думаю, шансів дуже мало. Він поки що відновлюється, і я його знаю – якщо він грає турнір, то хоче його виграти та виступати на всі 100%. Тож участь в Australian Open малоймовірна,

– сказав Любичич.

Тренер Федерера розповів, що відновлення після травми займає більше часу. Разом з тим, Любичич запевнив, що Федерер ще не планує завершувати кар'єру й не прийме це рішення спонтанно.

"Йому 40 років, тож треба мати терпіння. Відновлення вже відбувається не так швидко, як раніше. Ми з ним розмовляли, і я можу запевнити вас – він хоче повернутися у теніс. А коли він вирішить завершити кар'єру, відхід не буде раптовим", – резюмував фахівець.

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