Федерер покидає топ-10 рейтингу ATP

У 2021 році 40-річний Федерер повернувся на корт після травми у лютому 2020-го. Роджер провів декілька матчів та навіть дійшов до чвертьфіналів на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

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Та після лондонського турніру Федерер погодився на ще одну операцію на коліні. Відтак, Роджер після поразки у чвертьфіналі Вімблдону більше не виходив на корт і почав втрачати позицію у рейтингу.

Повернення швейцарця слід очікувати вже у 2022 році.

Наразі Федерер перебуває на 9 місці у рейтингу АТР. У його активі 3 765 очок. Та 18 жовтня він опуститься мінімум на 11 позицію.

Кривдник швейцарця на Вімблдоні Роберт Хуркач виб'є Федерера з топ-10. Польський тенісист завдяки перемозі у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі гарантував собі місце у десятці найкращих за підсумками турніру.

Також у топ-10 можуть потрапити італієць Яннік Сіннер та аргентинець Дієго Шварцман.

Сіннер та Шварцман мають 3 100 та 2 880 очок відповідно. Обидва вже вийшли в четверте коло на турнірі у США і можуть набрати додаткові бали в рейтинг.