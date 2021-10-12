Федерер покидає топ-10 рейтингу ATP
У 2021 році 40-річний Федерер повернувся на корт після травми у лютому 2020-го. Роджер провів декілька матчів та навіть дійшов до чвертьфіналів на Ролан Гаррос та Вімблдоні.
Варте уваги Світоліна "на зубах" здобула важливу перемогу на турнірі WTA в Індіан-Веллсі: відео
Та після лондонського турніру Федерер погодився на ще одну операцію на коліні. Відтак, Роджер після поразки у чвертьфіналі Вімблдону більше не виходив на корт і почав втрачати позицію у рейтингу.
Повернення швейцарця слід очікувати вже у 2022 році.
Наразі Федерер перебуває на 9 місці у рейтингу АТР. У його активі 3 765 очок. Та 18 жовтня він опуститься мінімум на 11 позицію.
Кривдник швейцарця на Вімблдоні Роберт Хуркач виб'є Федерера з топ-10. Польський тенісист завдяки перемозі у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі гарантував собі місце у десятці найкращих за підсумками турніру.
Також у топ-10 можуть потрапити італієць Яннік Сіннер та аргентинець Дієго Шварцман.
Сіннер та Шварцман мають 3 100 та 2 880 очок відповідно. Обидва вже вийшли в четверте коло на турнірі у США і можуть набрати додаткові бали в рейтинг.
- Востаннє Федерер не входив у топ-10 рейтингу перед Australian Open-2017. Він виграв як 17 ракетка світу.
- Роджер очолював світовий рейтинг протягом 310 тижнів, із них 237 – без перерви.
- Федерер п'ять разів завершував сезон у статусі лідера світового рейтингу.