Замах на викрадення маленької доньки зірки футболу: злочинці вдерлись у будинок рідних Неймара

Вже вчергове футболісти та їх майно стають жертвами пограбувань. Цього разу ціллю зловмисників став зірковий бразилець Неймар, а точніше його найрідніші люди.

Вранці 7 листопада невідомі змогли проникнути у будинок батьків Бруни Б'янкарді – коханої футболіста. Злочинці зв'язали батьків дівчини, після чого влаштували допит парі щодо їх доньки та маленької онуки.

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Статки футболістів приваблюють зловмисників

На щастя, вчасно відреагували сусіди, які помітили, що у будинку у місті Котія (Бразилія), відбувається щось дуже дивне. На місце прибули правоохоронці, а батьки дівчини Неймара не постраждали. Одного зі злочинців вдалось затримати поліції, інші ж втекли із награбованим майном футболіста.

Ймовірно, невідомі хотіли викрасти маленьку доньку зіркового футболіста Аль-Хіляль та збірної Бразилії, аби потім вимагати шалені кошти за повернення дитини.

Нагадаємо, що 7 жовтня Неймар повідомив про поповнення у родині, гравець вдруге став батьком. Сам бразилець продовжує відновлюватись від травми, яку отримав у матчі "селесао" проти Уругваю. Вінгер порвав "хрести" та пробуде поза футболом близько 10 місяців.

До травми у поточному сезоні-2023/2024 Неймар встиг провести 5 матчів, у яких забив гол та віддав 3 асисти.

Відзначимо, що лише наприкінці вересня зловмисники намагались вдертись у будинок захисник іспанської Севільї Серхіо Рамоса. У цей момент у маєтку футболіста були його діти під наглядом персоналу, дружину у будинку не було. Цікаво, що невідомі намагались нажитись на оборонцю якраз у день матчу Севільї.