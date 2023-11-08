Утром 7 ноября неизвестные смогли проникнуть в дом родителей Бруны Бьянкарди – любимого футболиста. Преступники связали родителей девушки, после чего устроили допрос пари по поводу их дочери и маленькой внучки.

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Состояние футболистов привлекают злоумышленников

К счастью, вовремя отреагировали соседи, заметившие, что в доме в городе Котия (Бразилия) происходит нечто очень странное. На место прибыли правоохранители, а родители девушки Неймара не пострадали. Одного из преступников удалось задержать полиции, другие же скрылись с награбленным имуществом футболиста.

Вероятно, неизвестные хотели похитить маленькую дочь звездного футболиста Аль-Хиляль и сборной Бразилии, чтобы потребовать сумасшедшие средства за возвращение ребенка.

Напомним, что 7 октября Неймар сообщил о пополнении в семье, игрок во второй раз стал отцом. Сам бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, которую одержал в матче "селесао" против Уругвая. Вингер порвал "кресты" и пробудет вне футбола около 10 месяцев.

До травмы в текущем сезоне-2023/2024 Неймар успел провести 5 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.

Отметим, что только в конце сентября злоумышленники пытались ворваться в дом защитник испанской Севильи Серхио Рамоса. В этот момент в имении футболиста находились его дети под присмотром персонала, жену в доме не было. Интересно, что неизвестные пытались нажиться на защитника как раз в день Севильского матча.