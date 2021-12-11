З нетерпінням чекаю зустрічі з Ломаченком, – Камбосос висловився про можливий поєдинок

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос прокоментував майбутній поєдинок Василя Ломаченка проти Річарда Коммі. Він наголосив, що представнику Гани не легко буде змагатися з українцем.

Камбосос: Я дам Ломаченку шанс

Австралійський боксер висловився про потенційну зустріч з Ломаченком. Він переконаний, що українець прагне відплатити за свою поразку проти Теофімо Лопеса.

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Це чудовий поєдинок. Думаю, Ломаченко буде Коммі не по зубах, тому що він прагне відплати. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Ломаченком у наступному бою, оскільки ви можете побачити, що він робить. Він б'ється з хлопцями, з якими бився Лопес, але, звичайно, хоче завоювати ці пояси,

– зазначив Джордж.

Також Камбосос розглядає можливий поєдинок українця проти Лопеса.

"Як вже сказав, я дам Ломаченку шанс. Йому, Девіну Хейні чи комусь ще, з ким є сенс побитися. Можливо, він захоче поквитатися з Лопесом без поясів, щоб заявити про себе, а потім зможемо влаштувати великий бій", – додав боксер.

Неочікувана перемога Камбососа

У ніч із 27 на 28 листопада австралієць сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.

Натомість сам Теофімо спершу не погоджувався зі своєю поразкою. Він вважав себе переможцем у двобої з Джорджем.

Глава Top Rank Боб Арум зазначив, що Ломаченко може стати обов'язковим претендентом для Джорджа за лінією WBO. Проте все залежить від самого австралійця.

Чемпіон світу у легкій вазі заявив, що не проти зустрітися на ринзі з українцем, але бій повинен відбутися тільки в Австралії.

У суботу, 11 грудня, Василь Ломаченко вийде на ринг проти ганського боксера Річарда Коммі.