Несподівана заява: Ф'юрі хоче провести чемпіонський бій із жінкою

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі запланував унікальний поєдинок. Британець чи то жартома, чи то всерйоз заявив, що хоче влаштувати поєдинок з жінкою.

Ф'юрі заявив, що його наступним суперником може стати жінка – володарка титулу WBO у середній вазі Саванна Маршалл (11-0, 9 КО).

До слова Мене цікавлять лише два бої – проти Усика та Джошуа за всі пояси, – Тайсон Ф'юрі

Я не дуже зацікавлений у бою з Джо Джойсом. Вважав за краще б провести крос-гендерний поєдинок із Саванною Маршалл у надважкій вазі. Це цікавіше. Я дійсно високо котирую її як бійця, і мені було б цікаво битися з нею. Я відкритий до цього поєдинку,

– сказав Ф'юрі.

Ф'юрі може побитися з Усиком

Восени 2021 року обидва боксери провели титульні поєдинки. Спершу Усик несподівано побив Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу у важкій вазі.

Згодом у ринг повернувся і Тайсон Ф'юрі, який нокаутував Деонтея Уайлдера. Після цього у боксерських колах почали обговорювати зустріч Усика й Ф'юрі.

Українець та британець можуть визначити абсолютного чемпіона світу. Але проблема в тому, що Усик зобов'язаний дати реванш Джошуа.

У Тайсона також є обов'язковий суперник – британець Ділліан Уайт. Однак Ф'юрі не хоче битися з Ділліаном.

Маршалл, ймовірно, добре знайома з Тайсоном Ф'юрі, оскільки її тренером є дядько чемпіона світу Пітер Ф'юрі.