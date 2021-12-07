Непереможний український боксер отримає нового суперника менше ніж за 10 днів до бою

Український боксер Владислав Сіренко змушений отримати нового суперника на бій, який відбудеться 18 грудня в Броварах

Новий суперник

Сіренко 18 грудня мав битися проти німця Міхаеля Валліша. Та 7 грудня стало відомо, що боксер отримав травму.

Попри це, бій Сіренка відбудеться. Хто буде його суперником – стане згодом відомо.

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Для Сіренка це буде 19-й бій на професійному ринзі. Усі попередні свої бої він виграв. Попереднього разу він виходив на ринг 10 вересня у Парижі, захищаючи титул WBC Asia. Тоді Влад нокаутом у першому раунді переміг росіянина Олександра Устінова.

Бій Сіренка 18 грудня буде під час шоу K2 Promotions, де головним боєм вечора стане чемпіонський поєдинок між Денисом Берінчиком і росіянином Ісою Чанієвим. Вечір боксу відбудеться в торгово-розважальному центрі "Термінал" у Броварах 18 грудня.