Непереможний Хабіб може стати тренером колишнього чемпіона UFC

Титулований боєць Хабіб Нурмагомедов остаточно завершив свою професійну кар'єру. 32-річний росіянин готовий податись у тренери.

Тренерська кар'єра

Після завершення кар'єри бійця Хабіб не лише встигає займатись домашніми справами, а й працювати з ексчемпіоном у середній вазі американцем Люком Ракхолдом.

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За словами самого 36-річного бійця, Нурмагомедов хоче продовжити співпрацю та зробити свій великий внесок в його успішне повернення.

Він хоче стати тренером року і бути наступним великим наставником, йдучи по стопах свого батька. Так завжди чинив його батько, він завжди був проникливим і добре розбирався в спорті. Думаю, Хабіб готовий взяти на себе цю роль,

– сказав Рокхолд.

Востаннє Люк виходив в октагон у липні 2019 року, коли побував у нокауті від Яна Блаховіча. До слова, зараз кар'єра бійця перебуває у кризовому стані. В останніх чотирьох поєдинках він зазнав трьох поразок.

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