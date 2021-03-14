Непереможний боксер Вихрист здобув яскраву перемогу над Васкесом

14 березня 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

У суботу, 13 березня, непереможний український боксер Віктор Вихрист провів бій проти Вілмера Васкеса. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув 28-річний українець.

Перемога Вихриста

Український супертяж Віктор Вихрист здобув свою шосту перемогу у Гамбурзі (Німеччина) у головному поєдинку вечора боксу EC Boxpromotion.

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28-річний українець протягом всіх 8 раундів домінував на ринзі та у підсумку здобув логічну звитягу. Відразу усі судді віддали перемогу Вихристу – 80:72. Міцний венесуелець не зумів перервати переможну серію Віктора. Для Вілмера Васкеса ця поразка стала першою на професійному ринзі.

Вихрист у професіоналах: головне

  • Свій дебютний бій провів у лютому 2020 року, коли нокаутував у першому раунді білоруса Андрія Мазаніка. Українцю вистачило лише 55 секунд.
  • Другий поєдинок Вихрист провів проти харків'янина Семена Пахомова. У цьому бою Віктору також не було рівних – нокаут та дострокова перемога.
  • Третій бій Вихрист провів 20 вересня. У Дніпрі був нокаутований найкращий боксер Іспанії – Габріель Енгуема.
  • 31 жовтня Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.
  • Востаннє український боксер виходив на ринг у листопаді 2020. Тоді Вихрист переміг Каміла Соколовські та вперше не здобув дострокову перемогу. Судді одноголосним рішенням констатували впевнену звитягу українця.