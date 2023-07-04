Колишній футболіст Шахтаря став новим головним тренером Зорі
Джерело:ФК Зоря
Луганська Зоря оголосила того, хто буде наступником Патріка ван Леувена, який втік у Шахтар. Новим головним тренером "мужиків" став серб Ненад Лалатович, який має минуле у донецькому гранді.
3 липня донецький Шахтар закрив чутки усіх інсайдерів про прихід Патріка ван Леувена. Нідерландець підписав 2-річний контракт із "гірниками". Зоря залишилась незадоволена таким одностороннім розірванням угоди зі сторони нідерландського спеціаліста.
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Заміна талановитого нідерландця
Однак довго Зоря без головного тренера не пробула. 4 липня "мужики" сповістили про початок співпраці із сербським наставником Ненадом Лалатовичем.
Луганський клуб не повідомляє, наскільки укладений контракт із сербом.
Для Лалатовича Україна не є новою та чужою країною. Ненад ще у ролі футболіста виступав в українському чемпіонаті. У сезоні-2003/2004 захищав кольори донецького Шахтаря, з яким здобув перемогу у Кубка України.
Останнім клубом у тренерській кар'єрі серба перед переїздом у Зорю був Младость ГАТ, на чолі якого Лалатович провів лише 10 матчів, його контракт із сербським клубом сплив вкінці сезону-2022/2023.
Хто такий Ненад Лалатович: головне про тренерську кар'єру
- За свою кар'єру 45-річний Лалатович вже встиг попрацювати у багатьох клубах. Один із найкращих результатів роботи показав у Црвєні Звєзді, коли привів команду до другого місця у чемпіонаті.
- У сезоні-2018/2019 серб показав разом із Раднічками найкращий результат у клубній історії – друге місце Суперліги.
- У 2020-му році Лалатович привів Войводину до перемоги у Кубку Сербії. Це єдиний трофей у тренерській кар'єрі Ненада. На чолі цього клубу провів поки що найбільше матчів у своїй тренерській кар'єрі – 74 поєдинки.