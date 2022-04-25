Немає спорту без миру, – Левандовський нагадав світові про Україну

Форвард Баварії Роберт Левандовський отримав престижну нагороду Laureus за унікальні здобутки. Він прокоментував свій здобуток.

Левандовський закликає не забувати про Україну

Левандовський вдесяте став чемпіоном Німеччини, а 24 квітня був відзначений премією Laureus 2022 за "Видатні досягнення".

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Висловлюючи подяку організаторам, поляк вкотре наголосив, що весь спортивний світ має допомогти Україні, яка героїчно протистоїть російській армії.

"Дякую академії Laureus за нагороду. Бути визнаним справді багато значить. Знаю, що спортсмени не отримують нічого безкоштовно. У професійному спорті немає шляхів до успіху. Якщо ти хочеш бути найкращим – повинен зробити все можливе. Але також вірю, що жоден спортсмен ніколи не досягне успіху сам. Тому хочу подякувати всім, хто мене підтримує", – сказав нападник Баварії.

Нельсон Мандела сказав: "Спорт має силу змінити світ". Пам’ятаймо і голосно повторюймо це повідомлення, особливо в ці дні, коли в Україні гинуть невинні люди. Немає спорту без миру,

– наголосив Левандовський.