Непереможні мюнхенці

Баварія тричі засмутила голкіпера Боруссії, пропустивши лише одного разу. У підсумку – 3:1 мюнхенці здобули важливу перемогу, яка принесла титул чемпіона країни, пише 24 канал.

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Мюнхенці після 31-го туру набрали 75 очок та стали недосяжними для конкурентів. Команда Юліана Нагельсманна випереджає все ту ж дортмундську Боруссію на 12 пунктів.

Попереду у Баварії ще три поєдинки у німецькій Бундеслізі – проти Майнца, Штутгарта та Вольфсбурга.

Для мюнхенської команди це 10-й поспіль титул чемпіона Німеччини.