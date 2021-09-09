Нема слів, залишалось лише 20 секунд, – Петраков прокоментував втрачену перемогу України

Збірна України знову втратила перемогу на останніх секундах матчу. Олександр Петраков прокоментував мирову у товариському матчі з Чехією.

"Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця"

Олександр Петраков поділився емоціями після третьої мирової поспіль збірної України під його керівництвом. 64-річний спеціаліст розповів, що тренерський штаб буде аналізувати та розбиратись, чому хлопці втрачають концентрацію в останні хвилини та впускають з рук переможний результат.

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Нагадаємо, що українська збірна пропустила гол на 90+4 хвилині матчу.

Тренер "синьо-жовтих" пригадав, що попереду на українців чекає важлива гра у Гельсінкі, де таких помилок не можна буде допускати: "Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Після матчу з Бельгією проти нас у Чехії вийшов основний склад. Я ж зробив ротацію. Але потрібно забувати й рухатися далі".

У Казахстані таке трапилося, зараз також. 20 секунд залишалося. Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним.У нас попереду дуже важлива гра в Гельсінкі. Одна помилка – і приїхали. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20 секунд. Нема слів. Потрібно подивитися, хто не підстрахував, коли били з центральної зони,

– сказав Петраков.

"Мені здається, що я вже свій у цій команді"

Олександр Васильович зробив у складі багато ротацій. У товариському спарингу проти чехів дебютувало чимало нових футболістів. Фахівець оцінив їх перший матч за національну команду: "Я привітав хлопців із дебютом. Я вважаю, що вони зіграли непогано, не провалилися. Важко дебютувати у збірній".

Прокоментував Петраков і свій початок роботи на чолі збірної України.

Було дуже важко. Результат середній. Але мені здається, що я вже свій у цій команді,

– відповів наставник.