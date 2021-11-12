Свої амбіції на 22-річного бека також має Наполі, який готовий скласти конкуренцію Дженоа за українця.

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Зазначимо, що, окрім Миколенка, Шевченко попросив босів Дженоа у січні підписати в клуб ще двох футболістів – Саму Кастільєхо з Мілана та Олексія Міранчука з Аталанти.

До слова. Наполі вже виявляв інтерес до Миколенка ще влітку, проте тоді між вимогами українського клубу та можливостями італійського виникли суттєві відмінності, які й не дозволили трансферу відбутися.

Травма Миколенка