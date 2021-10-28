Нехай робить усе, що хоче, – Усик про рішення Джошуа змінити тренера перед реваншем

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі Олександр Усик прокоментував рішення британця Ентоні Джошуа змінити тренера перед реваншем. Український боксер також розповів про свою команду.

"У моїй команді все гаразд"

Усик зізнався, що слідкує за інформацією щодо свого суперника Ентоні Джошуа. Він ознайомлений з тим, що британець перебуває в пошуках нового тренера перед реваншем.

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Та, проте український боксер впевнений у своїх силах, а найголовніше – у своїй команді, яка залишилася незмінною.

Звичайно, я бачив відео, бо ми збираємо всю інформацію. Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні Джошуа. Нехай він робить усе, що хоче. Слава Богу, у моїй команді все гаразд, кожен її член на своєму місці, тому все добре,

– сказав Усик.

Перемога Усика над Джошуа