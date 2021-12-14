Нехай грає до 40 років, – Петраков назвав лідера збірної України
Джерело:Великий футбол
Андрій Ярмоленко у свої 32 роки продовжує відмінно диригувати атакою збірної України. Олександр Петраков повністю задоволений роботою футболіста.
Петраков: Я не буду заглядати у паспорт
Правий вінгер чудово порається із якостями лідера національної команди. Головний тренер збірної України хоче, щоб Андрій Ярмоленко якомога довше часу допомагав "синьо-жовтим".
Цікаво Петраков мав розмову з талантом Шахтаря перед дебютом за збірну України
Олександр Петраков відзначив роботу та самовіддачу футболіста у футболці збірної. Наставник запевнив, що не буде зважати на вік гравця, якщо він показуватиме високий рівень футболу. Все залежатиме від самого Ярмоленка.
Я не буду заглядати у паспорт. Людина грає, нехай грає до сорока років. Він потрібен на цей час у колективі. Ярмоленко навіть своїм прикладом показує. І на футбольному полі тягне, і у побуті та житті, допомагає молодим. Лідер збірної,
– сказав тренер української збірної.
Кар'єра Ярмоленка
- Ярмоленко не отримує достатньо ігрової практики у Вест Хема. Це йому не заваджає дуже переконливо грати у футболці збірної України.
- Андрій був одним із найкращих у складі "синьо-жовтих" на Євро-2020, на якому ще тоді підопічні Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу.
- У сезоні-2021/2022 футболіст відіграв за "молотобійців" 16 поєдинків, у яких забив один гол та зробив три асисти. Востаннє виходив на поле у матчі Ліги Європи при загребського Динамо (0:1).
- Вінгер Вест Хема традиційно потрапив у заявку збірної на важливий матч плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. Поєдинок Україна проведе на полі суперника.
- За даними Transfermarkt, Ярмоленко відіграв за збірну вже 106 зустрічей, у яких наколотив 44 м'ячі.