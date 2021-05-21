Не знаю, чи буде існувати Олімпік далі, – дискваліфікований Гельзін

Президента Олімпіка Владислава Гельзіна на 5 років відсторонили від футбольної діяльності. Покарання Гельзіна може вплинути на існування донецького клубу.
Всіх президентів клубів рішенням про мою дискваліфікацію поставили в стійло
Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував рішення КДК УАФ дискваліфікувати його на 5 років.
До теми Президент Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на 5 років
Гельзін вважає, що дискваліфікація стосується не тільки його, але й всіх президентів українських клубів.
"Ніяких емоцій з приводу моєї дискваліфікації немає. Не мене дискваліфікували, а в стійло поставили всіх нас, хто займається футболом і вкладає в нього гроші, всіх президентів клубів.
Якщо хочуть, щоб такий гнилий футбол тривав, я відпочину, буду жити для себе і витрачати гроші на розваги, а не вкладати їх, підтримуючи вітчизняний футбол", – сказав Гельзін.
Чи буде існувати Олімпік
Олімпіку нещодавно виповнилося 20 років. Поки Гельзін не береться говорити, чи продовжить клуб існувати.
Ми пережили яскраві емоції. Я теж грав, виходив з командою до вищої ліги. Поки не знаю, чи буде існувати клуб далі. Можливо так. Можливо ні. Я подумаю,
– заявив президент донеччан.
Гельзін не виключає, що подасть апеляцію на рішення про його дискваліфікацію.
"Апеляція? Поки ще не знаю. Можливо. Те, що зараз відбувається, терпіти складно. Вся футбольна система в Україні прогнила з самого низу, до самого верху", – резюмував Гельзін.
Чому дискваліфікували Гельзіна
- 6 березня 2021 року в Києві на стадіоні "Динамо" відбувся поєдинок чемпіонату України Олімпік – Шахтар.
- Матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка у першому таймі. Арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв доволі сумнівне рішення і скасував гол Олімпіка, скориставшись системою VAR.
- Після гри Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера Юрія Калітвінцева. У прямому ефірі президент Олімпіка нецензурно висловився щодо роботи арбітра та керівника Комітету арбітрів Лучано Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Також клуб оштрафували на 500 тисяч гривень.