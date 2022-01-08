Не змогла порахувати до двох: біатлоністка з Росії допустила безглузду помилку під час спринту

Жіночий спринт розпочав програму п'ятого етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина) для біатлоністок. Не обійшлось без курйозних моментів.

Курйозна ситуація у спринті

У курйозну ситуацію потрапила 27-річна російська біатлоністка Уляна Нігматулліна. Дівчина у спринті фінішувала лише 82-ю, маючи у своєму пасиві три хиби на вогневому рубежі.

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На лежці росіянка двічі влучила у "молоко", а на стійці знову поїхала на одне додаткове коло. Однак епічна ситуація сталась ще після першої стрільби. Нігматулліна після першої стрільби повинна була поїхати на додаткові два кола, але погано порахувала та подолала лише одне з них, про інші 150 метрів вона забула.

Через це російська біатлоністка отримала дві хвилини штрафу. Тому її позиція на фініші була настільки далека. Уболівальники з Росії розкритикували таку необачність спортсменки.

. Такий курйоз не дозволив Нігматулліній відібратись у гонку переслідування, де стартує топ-60 за підсумками спринту.

У інтерв'ю МатчТВ сама ж Нігматулліна визнала свою помилку, яку зробила через дурість. Уляна заявила, що збилась із рахунку, коли долала штрафні 300 метрів. Уляна була впевнена, що проїхала два додаткові кола, але обрахувалась.

Сезон для Нігматулліної

Нігматулліна двічі потрапляла у топ-10 у сезоні-2021/2022 в індивідуальних гонках.

Найкращим результатом цього сезону є 5-та позиція в індивідуалці у шведському Естерсунді.

Також допомогла збірній Росії фінішувати другою у жіночій естафеті в австрійському Хохфільцені.

Росіянка посідає 15 місце у загальному заліку Кубка світу.