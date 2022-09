Не вміють у сарказм: як російські ЗМІ "не зрозуміли" пост Маліновського про ганебний матч

Для російських пропагандистів перевернути все з ніг на голову в певних вчинках чи словах – звична справа. Цього разу вони таке зробили зі словами українського півзахисника Руслана Маліновського.

Ганебний матч

Все розпочалося з того, що Асоціація футболу Боснії та Герцеговини оголосила, що вона проведе товариський матч проти росії в санкт-петербурзі 19 листопада. Таке рішення викликало хвилю критики як зі сторони вболівальників, так і футболістів. Деякі з лідерів збірної Боснії та Герцеговини вже заявили, що не прибудуть до збірної на цей матч.

Боснійські футбольні чиновники своє ганебне рішення намагалися пояснити вже традиційною фразою про "спорт поза політикою".

Реакція Маліновського

На це все відреагував півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Під постом у твіттері збірної Боснії та Герцеговини про цей матч він опублікував фото зруйнованого обстрілами росіян стадіону в Чернігові. І додав підпис "Sport out of politics. Sure" (Спорт поза політикою. Звичайно).

Для будь-якої людини зрозуміло, що Маліновський вирішив використати сарказм в цьому випадку. Але не для росіян.

Пропагандисти такі пропагандисти

російські журналісти вирішили "знайти" у словах Маліновського "підтримку". І дали новину лише з фразою Маліновського, без фотографії зруйнованого стадіону. Тож виглядало все і справді, ніби український футболіст виступає за те, що "спорт поза політикою". Тож ніби і проти цього матчі росії проти Боснії та Герцеговини виступати немає причин.

Читачі російських спортивних сайтів теж не надто зрозуміли сарказм в словах Маліновського. Тож в коментарях під новиною – мало не суцільні хвалебні оди гравцю. І лише деякі помітили, що в словах українця присутній сарказм.