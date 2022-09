Не умеют в сарказме: как российские СМИ "не поняли" пост Малиновского о позорном матче

Для российских пропагандистов перевернуть все с ног на голову в определенных поступках или словах – обычное дело. На этот раз они это сделали со словами украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Позорный матч

Все началось с того, что Ассоциация футбола Боснии и Герцеговины объявила, что она проведет товарищеский матч против россии в санкт-петербурге 19 ноября. Такое решение вызвало волну критики, как со стороны болельщиков, так и футболистов. Некоторые лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже заявили, что не прибудут в сборную на этот матч.

Боснийские футбольные чиновники свое позорное решение пытались объяснить уже традиционной фразой о "спорте вне политики".

Реакция Малиновского

На это все отреагировал полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Под постом в твиттере сборной Боснии и Герцеговины об этом матче он опубликовал фото разрушенного обстрелами россиян стадиона в Чернигове. И добавил подпись "Sport out of politics. Sure" (Спорт вне политики. Конечно).

Для любого человека ясно, что Малиновский решил использовать сарказм в этом случае. Но не для россиян.

Пропагандисты такие пропагандисты

российские журналисты решили "найти" в словах Малиновского "поддержку". И дали новость только с фразой Малиновского, без фотографии разрушенного стадиона. Так что выглядело все и в самом деле, будто украинский футболист выступает за то, что "спорт вне политики". Как будто и против этого матча россии против Боснии и Герцеговины выступать нет причин.

Читатели российских спортивных сайтов тоже не слишком поняли сарказм в словах Малиновского. Так что в комментариях под новостью – чуть ли не сплошные хвалебные оды игроку. И лишь немногие заметили, что в словах украинца присутствует сарказм.