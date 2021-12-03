Не витримало серце: у Єгипті тренер помер через емоційне святкування голу

3 грудня 2021 , 11:55
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Джерело:

Sada Elbalad

Головний тренер Аль-Маджа Адхам ель-Селхадар знепритомнів під час під час матчу другого за силою дивізіону Єгипту проти Аль-Зарки. Сталося це як раз тоді, коли його підопічні забили м'яч у ворота суперника.

Прикрий інцидент наприкінці матчу

Наприкінці матчу проти  Аль Зарка господарі забили переможний гол. Вся команда почала бурхливо святкувати взяття воріт. 

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Як раз у цей момент наставнику Аль-Маджа стало зле. Біля тренерської лавки відразу виявилися медики та автомобіль швидкої допомоги. На жаль, коуча врятувати не вдалося, він помер дорогою до лікарні. 

Причиною смерті тренера став серцевий напад.

У клубі оголосили шестиденну жалобу, а матч наступного туру буде перенесено.

Відео інциденту

 

Автор: Дарина Жданович