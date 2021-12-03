Не витримало серце: у Єгипті тренер помер через емоційне святкування голу

11:55

Головний тренер Аль-Маджа Адхам ель-Селхадар знепритомнів під час під час матчу другого за силою дивізіону Єгипту проти Аль-Зарки. Сталося це як раз тоді, коли його підопічні забили м'яч у ворота суперника.