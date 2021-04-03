Не вірю, що поєдинок Берінчик – Лобов може відбутися, – промоутер Красюк

Джерело:інстаграм Pro Boxing Ukraine
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик вирішив провести бій на голих кулаках проти Артема Лобова. Сторони вже оголосили дату поєдинку. Однак Олександр Красюк, промоутер Берінчика, не вірить у бій.
Красюк вважає, що Берінчику небезпечно проводити бій на голих кулаках через ризик отримати важкі травми.
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Денис може отримати травму ніг, голови, чого завгодно. Поки я до цього ніяк не ставлюся, оскільки, скажу чесно, не вірю, що цей поєдинок може відбутися,
– сказав Красюк.
Разом з тим, промоутер запевнив, що не стоятиме на шляху поєдинку.
"Денис прийшов і сказав: "Так і так", я відповів: "Ніяких відсотків. Хочеш – це твоє рішення, йди і займайся, без проблем". Він у мене не питав поради, а поцікавився, чи не буду я ставити палки в колеса. Я сказав, що, звичайно ж, не буду", – розповів Красюк.
Красюк переконаний, що у кулачних боях боксер може отримати травму на все життя.
"Тут великі ризики. Це кулачні бої. Це така зараза, можна на все життя отримати травму. Тим більше голі кулаки – у чоло дав і поламав кістку, а це пів року реабілітації у кращому випадку. Вирішує все одна людина – боксер", – резюмував Красюк.