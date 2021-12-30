Не викликатимуть в юніорські збірні: гравцям збірної Китаю заборонили наносити татуювання

Гравцям збірної Китаю з футболу заборонили робити татуювання. Також футболістів зобов'язали звести вже існуючи написи на тілі.

Картинкам не місце на тілі

Міністерство спорту Китаю заявило, що гравцям збірної необхідно звести татуювання. Там наголосили, що поява нових тату на їхніх тілах суворо заборонено.

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Або за наявності особливих умов футболісти повинні приховувати татуювання під час тренувань та матчів.

Тим членам основної збірної та команди U-23, у яких вже є татуювання, радиться самостійно їх звести. В особливих випадках тату мають бути під довгим рукавом під час тренувань та матчів. Це можливо лише за згодою команди,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що особливу увагу буде приділено командам U-20 та молодшим віком. Під час підписання контрактів роботодавці звертатимуть увагу на татуювання.

Футболісти збірної Китаю ще давніше почали закривати свої татуювання. До прикладу, один з найвідоміших гравців китайської команди – захисник Чжан Лінпен вже давно виступає у футболках з довгим рукавом, аби приховати свої тату.

Він є одним з найдосвідченіших гравців Китаю. За національну команду він провів 88 матчів.



Чжан Лінпен / twitter.com/afcasiancup