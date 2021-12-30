Картинкам не место на теле

Министерство спорта Китая заявило, что игрокам сборной необходимо свести татуировки. Там подчеркнули, что появление новых тату на их телах строго запрещено.

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Или при наличии особых условий футболисты должны скрывать татуировки во время тренировок и матчей.

Тем членам основной сборной и команды U-23, у которых уже есть татуировки, советуется самостоятельно их свести. В особых случаях тату должны быть под длинным рукавом во время тренировок и матчей. Это возможно только с согласия команды,

– говорится в сообщении.

Также отмечают, что особое внимание будет уделено командам U-20 и младшим по возрасту. При подписании контрактов работодатели будут обращать внимание на татуировки.

Футболисты сборной Китая еще раньше начали закрывать свои татуировки. К примеру, один из самых известных игроков китайской команды – защитник Чжан Линпен уже давно выступает в футболках с длинным рукавом, чтобы скрыть свои тату.

Он является одним из самых опытных игроков Китая. За национальную команду он провел 88 матчей.



Чжан Липен / twitter.com/afcasiancup